Чай с корицей, рыба и орехи. В Роспотребнадзоре дали рекомендации о питании зимой

В Роспотребнадзоре дали рекомендации о питании зимой. Соответствующая информация появилась на
«Нехватка в питании полноценных по составу свежих фруктов, овощей, ягод, зелени на фоне общей несбалансированности рациона, приводит к ослаблению иммунной системы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организм человека «дает знать» об увеличении энергозатрат, «заставляя» выбирать и активнее потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию.
К таким продуктам относятся жирная рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и другие), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и другие), орехи.
«Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном. Необходимо также помнить о согревающих свойствах пряностей — имбиря, корицы, гвоздики», — говорится в сообщении.
Для поддержания иммунной защиты надо употреблять пищевые источники незаменимых аминокислот (нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые). Также полезно употреблять поливитаминные, минеральные комплексы, а также специализированные обогащенные ими пищевые продукты, в том числе для питания детей.
«Некоторые считают допустимым употреблять большее количество калорий, набирая при этом вес, в надежде „сбросить“ его в теплое время года. Это не добавляет шансов для поддержания полноценной иммунной защиты организма», — отметили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре