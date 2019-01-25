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10:03, 25 января 2019 1 115
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Жителя Спасского района оштрафовали за фото со свастикой во «ВКонтакте»

Жителя Спасского района оштрафовали за фото со свастикой во «ВКонтакте»

Жителя Спасского района оштрафовали за фото со свастикой во «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт райсуда Рязанской области.

Молодой человек на своей странице в соцсети разместил фото с нацисткой символикой в виде креста, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.

Таким образом он публично демонстрировал нацистскую символику, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Молодой человек признал свою вину и пояснил, что картинка была выложена «просто так», и что у него не было умысла на пропаганду.

Суд признал его виновным и оштрафовал на тысячу рублей.


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1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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