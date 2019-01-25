Жителя Спасского района оштрафовали за фото со свастикой во «ВКонтакте». Об этом сообщил
Молодой человек на своей странице в соцсети разместил фото с нацисткой символикой в виде креста, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.
Таким образом он публично демонстрировал нацистскую символику, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
Молодой человек признал свою вину и пояснил, что картинка была выложена «просто так», и что у него не было умысла на пропаганду.
Суд признал его виновным и оштрафовал на тысячу рублей.