Житель Сараевского района украл деньги с карты коллеги, пока тот принимал душ

В Сараях задержали мужчину, который украл деньги с банковской карты коллеги. Об этом сообщило издательство «
Выяснилось, что молодой человек вытащил из кармана коллеги смартфон, пока тот принимал душ. Он перевел деньги с его карты на свой счет, о чем пострадавший и не догадался.
Однако когда это повторилось, пострадавший заметил это и обратился в полицию с заявлением.
«Раскрыть преступление не составляло особого труда, сотрудники полиции обратились в банк и выяснили номер карты, куда перечислялись деньги», -рассказали стражи порядка.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело.