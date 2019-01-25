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13:23, 25 января 2019 325
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Житель Сараевского района украл деньги с карты коллеги, пока тот принимал душ

Житель Сараевского района украл деньги с карты коллеги, пока тот принимал душ

Фото: Pixabay.com

В Сараях задержали мужчину, который украл деньги с банковской карты коллеги. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Выяснилось, что молодой человек вытащил из кармана коллеги смартфон, пока тот принимал душ. Он перевел деньги с его карты на свой счет, о чем пострадавший и не догадался.

Однако когда это повторилось, пострадавший заметил это и обратился в полицию с заявлением.

«Раскрыть преступление не составляло особого труда, сотрудники полиции обратились в банк и выяснили номер карты, куда перечислялись деньги», -рассказали стражи порядка.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.


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