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14:36, 25 января 2019 1 078
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Жительнице Тумы грозит крупный штраф за торговлю спиртным в доме

Жительнице Тумы грозит крупный штраф за торговлю спиртным в доме

Фото: Pixabay.com

В Туме женщина торговала спиртным в доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступили заявления от местных жителей, которые были обеспокоены соседством с домом, в котором торгуют алкоголем. По их словам, у этого дома часто появляются пьяные люди, из-за чего случаются конфликты и ссоры.

На 66-летнюю нарушительницу составили административный протокол. Торговля спиртным прекратилась.

Однако в полиции отметили, что позже ситуация повторилась.

«На днях участковый обратил внимание, что вокруг этого дома вновь кружат нетрезвые мужчины, склонные к совершению правонарушений. Женщина вновь торговала алкоголем», — рассказали в пресс-службе.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.


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