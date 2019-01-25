Жительнице Тумы грозит крупный штраф за торговлю спиртным в доме

В Туме женщина торговала спиртным в доме. Об этом сообщила
В полицию поступили заявления от местных жителей, которые были обеспокоены соседством с домом, в котором торгуют алкоголем. По их словам, у этого дома часто появляются пьяные люди, из-за чего случаются конфликты и ссоры.
На 66-летнюю нарушительницу составили административный протокол. Торговля спиртным прекратилась.
Однако в полиции отметили, что позже ситуация повторилась.
«На днях участковый обратил внимание, что вокруг этого дома вновь кружат нетрезвые мужчины, склонные к совершению правонарушений. Женщина вновь торговала алкоголем», — рассказали в пресс-службе.
В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.