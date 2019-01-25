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17:18, 25 января 2019 1 765
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Забег Татьян, сожжение чучела и солдатская каша. В Рязани отметили День студента

Забег Татьян, сожжение чучела и солдатская каша. В Рязани отметили День студента

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 25 января, в Рязани прошли традиционные гулянья, посвященные Дню российского студенчества. В этом году площадкой для мероприятия стал сквер Уткина рядом с филиалом московского университета имени Витте.

Собравшихся студентов поздравил губернатор Николай Любимов, который пожелал им весело, задорно и дружно отметить праздник.

«Ваши вузы дают вам возможность почувствовать ваше студенческое братство.

Надеюсь также дружно вы будете искать свою дорогу в жизни», — заявил Любимов.

Он посоветовал студентам оставаться после учебы в Рязани, так как для выпускников в регионе много работы.

«Отжигайте!», — заключил политик.

Старт празднику дала «Императрица Елизавета», которую к сцене подвезли на снегоходе.

Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян», в котором победила девушка из университета МВД.

Обладателем переходящего кубка за победу в соревнованиях стал рязанский «Политех». После конкурсов участников угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Завершились гулянья сожжением чучела «сессии».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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