Забег Татьян, сожжение чучела и солдатская каша. В Рязани отметили День студента

В пятницу, 25 января, в Рязани прошли традиционные гулянья, посвященные Дню российского студенчества. В этом году площадкой для мероприятия стал сквер Уткина рядом с филиалом московского университета имени Витте.
Собравшихся студентов поздравил губернатор Николай Любимов, который пожелал им весело, задорно и дружно отметить праздник.
«Ваши вузы дают вам возможность почувствовать ваше студенческое братство.
Надеюсь также дружно вы будете искать свою дорогу в жизни», — заявил Любимов.
Он посоветовал студентам оставаться после учебы в Рязани, так как для выпускников в регионе много работы.
«Отжигайте!», — заключил политик.
Старт празднику дала «Императрица Елизавета», которую к сцене подвезли на снегоходе.
Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян», в котором победила девушка из университета МВД.
Обладателем переходящего кубка за победу в соревнованиях стал рязанский «Политех». После конкурсов участников угощали солдатской кашей и горячим чаем.
Завершились гулянья сожжением чучела «сессии».