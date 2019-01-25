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16:49, 25 января 2019 467
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За год в Рязанской области нашли почти 250 фальшивых купюр

За год в Рязанской области нашли почти 250 фальшивых купюр

Фото: Pixabay.com

В 2018 году в Рязанской области в 2018 году нашли 244 фальшивых купюр, что на 39 единиц меньше, чем годом ранее, сообщили в региональном отделении ЦБ.

Больше всего обнаружили поддельных банкнот номиналом 5000 рублей — 171 штука.

На втором месте по популярности у мошенников купюры номиналом 1000 рублей — 67 штук.

Среди банкнот других номиналов выявили подделки достоинством 50 рублей (1 штука), 100 рублей (2 штуки), 500 рублей (2 штуки).

Кроме того, в регионе впервые обнаружили поддельную двухтысячную купюру.

Также в Рязанской области нашли шесть поддельных стодолларовых банкнот.


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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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