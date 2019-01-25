За год в Рязанской области нашли почти 250 фальшивых купюр

В 2018 году в Рязанской области в 2018 году нашли 244 фальшивых купюр, что на 39 единиц меньше, чем годом ранее, сообщили в региональном отделении ЦБ.
Больше всего обнаружили поддельных банкнот номиналом 5000 рублей — 171 штука.
На втором месте по популярности у мошенников купюры номиналом 1000 рублей — 67 штук.
Среди банкнот других номиналов выявили подделки достоинством 50 рублей (1 штука), 100 рублей (2 штуки), 500 рублей (2 штуки).
Кроме того, в регионе впервые обнаружили поддельную двухтысячную купюру.
Также в Рязанской области нашли шесть поддельных стодолларовых банкнот.