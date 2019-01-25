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15:10, 25 января 2019 369
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В Ставропольском крае трое мужчин ограбили и до смерти избили ветерана Великой Отечественной

В Ставропольском крае трое мужчин ограбили и до смерти избили ветерана Великой Отечественной

В Ставропольском крае трое мужчин ограбили и до смерти избили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт СУ СКР по региону.

Вечером 10 января этого года неизвестные проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, ударили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где через два дня она скончалась от полученных травм.

По информации Mash, пенсионерке было 97 лет.

Подозреваемыми оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

По оперативной информации, весной 2018 года молодые люди устанавливали у потерпевшей пластиковое окно и уже тогда похитили у нее деньги.

10 января они вновь приехали к пожилой женщине, жестоко избили ее и похитили 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ — разбой и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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