В Ставропольском крае трое мужчин ограбили и до смерти избили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
Вечером 10 января этого года неизвестные проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, ударили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшую госпитализировали в больницу, где через два дня она скончалась от полученных травм.
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Подозреваемыми оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.
По оперативной информации, весной 2018 года молодые люди устанавливали у потерпевшей пластиковое окно и уже тогда похитили у нее деньги.
10 января они вновь приехали к пожилой женщине, жестоко избили ее и похитили 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ — разбой и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.