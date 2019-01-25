В Рязани начался ямочный ремонт. Об этом
По его словам, при ремонте
Фото из группы «Рязань»
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В Рязани начался ямочный ремонт. Об этом
По его словам, при ремонте
Фото из группы «Рязань»
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.