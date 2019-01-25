В Рязани на слушаниях обсудили Комсомольский парк. Публичное обсуждение изменения генплана Рязани прошло в четверг, 24 января.
Как рассказала начальник отдела градостроительства администрации города Татьяна Барсук, место отдыха состоит из пяти участков, три из которых находятся в промышленной, неселитебной и зоне многоэтажек. Чтобы защитить парк от застройки, территорию намерены привести к единой зеленой зоне.
На слушаниях жители Московского района рассказали, что им удалось сохранить парк благодаря активной работе с властями. Кроме того, они попросили помочь в благоустройстве местного ручья — Бохота.
Заключения опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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