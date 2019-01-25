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17:42, 25 января 2019 588
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В России резко подорожало мясо курицы

В России резко подорожало мясо курицы

Фото: Pixabay.com

В России резко подорожало мясо курицы. Данные Минсельхоза опубликовало РИА «Новости».

Отмечается, что в январе средневзвешенная оптовая цена на курицу составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента превысило показатели прошлого года.

Средняя потребительская цена продукта выросла за год на 22,4 процента и на 14 января равнялась 152,71 рубля за килограмм, отметили в министерстве.

При этом ведомство отметило подорожание и других видов мяса — говядины и свинины, однако рост цен оказался не таким значительным.


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