В России резко подорожало мясо курицы. Данные Минсельхоза опубликовало РИА «
Отмечается, что в январе средневзвешенная оптовая цена на курицу составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента превысило показатели прошлого года.
Средняя потребительская цена продукта выросла за год на 22,4 процента и на 14 января равнялась 152,71 рубля за килограмм, отметили в министерстве.
При этом ведомство отметило подорожание и других видов мяса — говядины и свинины, однако рост цен оказался не таким значительным.