В Путятинском районе во время поминок сгорел дом

В поселке Тырницы Путятинского района во время поминок сгорел деревянный дом. Об этом пишет ИД «
Пожар произошел в четверг, 24 января. В этот день родственники хоронили хозяина дома.
О возгорании сообщили сами пострадавшие. Выйдя на улицу подышать свежим воздухом, они заметили под крышей языки пламени и вызвали пожарных.
На вызов приехали две пожарных машины и четыре спасателя.
К их приезду дом был полностью охвачен огнем. Мужчина, который жил в доме, умер за несколько дней до пожара.
Причины пожара выясняются.