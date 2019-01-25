В нескольких регионах России из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки зданий

В Иркутской области, Бурятии, Якутии и Приамурье десятки соцобъектов и административных зданий из-за сообщений с угрозами о минировании. Об этом сообщили местные СМИ.
В шесть больниц Иркутска поступили сообщения по электронной почте, пишет
Из зданий эвакуировали персонал и пациентов.
Помимо этого, в Иркутской области эвакуировали торговый центр и две пожарные части, передает
В Улан-Удэ — эвакуировали здание Народного Хурала, сообщил
Звонки о минировании также поступили в правоохранительные органы Приамурья, передает
Правоохранители проверяют сообщения о минировании в Благовещенске.
Кроме того, в Якутске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали мэрию, школы и больницы.