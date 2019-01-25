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8:43, 25 января 2019 329
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В нескольких регионах России из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки зданий

В нескольких регионах России из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки зданий

В Иркутской области, Бурятии, Якутии и Приамурье десятки соцобъектов и административных зданий из-за сообщений с угрозами о минировании. Об этом сообщили местные СМИ.

В шесть больниц Иркутска поступили сообщения по электронной почте, пишет Irk.ru со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

Из зданий эвакуировали персонал и пациентов.

Помимо этого, в Иркутской области эвакуировали торговый центр и две пожарные части, передает ТАСС. Всего речь идет об 11 объектах.

В Улан-Удэ — эвакуировали здание Народного Хурала, сообщил Байкал-Daily.

Звонки о минировании также поступили в правоохранительные органы Приамурья, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Правоохранители проверяют сообщения о минировании в Благовещенске.

Кроме того, в Якутске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали мэрию, школы и больницы.


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