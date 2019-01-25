В Москве столкнулись «скорая» и такси, пострадали четыре человека

В Москве столкнулись «скорая» и такси. ДТП произошло в четверг, 24 января, на юго-западе города, передает
Легковой автомобиль врезался в машинускорой помощи на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, из-за чего она опрокинулась на бок. По предварительной информации, таксист не пропустил медиков, ехавших с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.
Отмечается, что в салоне «скорой» находился пациент. Всего в результате аварии пострадали четыре человека, все они находились в салоне «неотложки».
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