В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из ружья

В Красноярском крае в селе Абалаково девятиклассник обстрелял школу из охотничьего ружья, сообщил телеканал «
По информации источника, школьника остановил дежурный, когда он попытался пройти с ружьем. После чего он устроил стрельбу на улице.
По словам очевидцев, парень выстрелил в одноклассника, который пытался сбежать, но не попал. Отмечается, что незадолго до инцидента между ними произошла драка.
Очевидец сообщил, что нападавший также стрелял по окнам школы и припаркованным машинам. Его задержали.
В администрации школы рассказали, что мальчик учится в коррекционном классе.
Официальной информации о произошедшем пока нет.