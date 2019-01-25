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11:48, 25 января 2019 452
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В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из ружья

В Красноярском крае девятиклассник обстрелял школу из ружья

Фото: Pixabay.com

В Красноярском крае в селе Абалаково девятиклассник обстрелял школу из охотничьего ружья, сообщил телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

По информации источника, школьника остановил дежурный, когда он попытался пройти с ружьем. После чего он устроил стрельбу на улице.

По словам очевидцев, парень выстрелил в одноклассника, который пытался сбежать, но не попал. Отмечается, что незадолго до инцидента между ними произошла драка.

Очевидец сообщил, что нападавший также стрелял по окнам школы и припаркованным машинам. Его задержали.

В администрации школы рассказали, что мальчик учится в коррекционном классе.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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