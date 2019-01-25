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10:09, 25 января 2019 2 493
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Спустя два года. После вмешательства суда мэрия выплатила рязанцам компенсацию за изъятую квартиру и землю в центре города

Спустя два года. После вмешательства суда мэрия выплатила рязанцам компенсацию за изъятую квартиру и землю в центре города

Рязанцы обратились в суд с требованием выплатить компенсацию за изъятую трехкомнатную квартиру и земельный участок в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

В декабре 2013 года мэрия вынесла распоряжение о признании дома аварийным и уведомила владельцев об изъятии квартиры и земельного участка.

В мае 2016 года землю и недвижимость постановили изъять «для муниципальных нужд», в ноябре того же года с каждым из владельцев квартиры мэрия заключила соглашение о возмещении — около двух миллионов и чуть менее миллиона соответственно.

Возмещение должны были выплатить в течение пяти дней со дня зачисления на счет мэрии денег, внесенных застройщиком.

Владельцы не получили компенсацию и обратились в суд.

Оказалось, что в августе 2017 года фирма, с которой был заключен договор о развитии территории, отказалась от обязательств. Договор с ней расторгли, а новый не заключили.

Несмотря на то, что предыдущий договор расторгли, постановление администрации не отменили и изъяли у рязанцев участок. Поэтому мэрия должна была выплатить истцам стоимость имущества.

Суд удовлетворил иск и обязал горадминистрацию взыскать в пользу каждого из истцов возмещение, а также судебные расходы.

Решение оставили без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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