Спустя два года. После вмешательства суда мэрия выплатила рязанцам компенсацию за изъятую квартиру и землю в центре города

Рязанцы обратились в суд с требованием выплатить компенсацию за изъятую трехкомнатную квартиру и земельный участок в центре города. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
В декабре 2013 года мэрия вынесла распоряжение о признании дома аварийным и уведомила владельцев об изъятии квартиры и земельного участка.
В мае 2016 года землю и недвижимость постановили изъять «для муниципальных нужд», в ноябре того же года с каждым из владельцев квартиры мэрия заключила соглашение о возмещении — около двух миллионов и чуть менее миллиона соответственно.
Возмещение должны были выплатить в течение пяти дней со дня зачисления на счет мэрии денег, внесенных застройщиком.
Владельцы не получили компенсацию и обратились в суд.
Оказалось, что в августе 2017 года фирма, с которой был заключен договор о развитии территории, отказалась от обязательств. Договор с ней расторгли, а новый не заключили.
Несмотря на то, что предыдущий договор расторгли, постановление администрации не отменили и изъяли у рязанцев участок. Поэтому мэрия должна была выплатить истцам стоимость имущества.
Суд удовлетворил иск и обязал горадминистрацию взыскать в пользу каждого из истцов возмещение, а также судебные расходы.
Решение оставили без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.