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22:30, 25 января 2019 173
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Сбежавшая от убийцы 13-летняя американка получит 25 тысяч долларов за свое освобождение

Сбежавшая от убийцы 13-летняя американка получит 25 тысяч долларов за свое освобождение

Пропавшая 13-летняя жительница штата Висконсин Джейми Клосс смогла сбежать от похитившего ее мужчины. Деньги, которые предлагались тем, кто поможет найти подростка, теперь получит она сама, пишет «Meduza».

По данным источника, компания Hormel Foods назначила школьнице награду за «храбрость и силу». Средства планирую перечислить в трастовый фонд на имя Джейми Клосс.

Отмечается, что в октябре 2018 года родителей девочки убили, а ее саму похитили. Через 88 дней она сбежала. Ее похитителя, 21-летнего Джейка Паттерсона, арестовали.


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