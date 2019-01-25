Сбежавшая от убийцы 13-летняя американка получит 25 тысяч долларов за свое освобождение

Пропавшая 13-летняя жительница штата Висконсин Джейми Клосс смогла сбежать от похитившего ее мужчины. Деньги, которые предлагались тем, кто поможет найти подростка, теперь получит она сама, пишет «
По данным источника, компания Hormel Foods назначила школьнице награду за «храбрость и силу». Средства планирую перечислить в трастовый фонд на имя Джейми Клосс.
Отмечается, что в октябре 2018 года родителей девочки убили, а ее саму похитили. Через 88 дней она сбежала. Ее похитителя, 21-летнего Джейка Паттерсона, арестовали.