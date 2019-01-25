Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла новый офис в Сасове

В четверг, 24 января, в Сасове открылся новый офис ПАО «РЭСК». В торжественном мероприятии поучаствовали запред правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, начальник управления работы на розничных рынках электроэнергии и мощности АО «ЭСК РусГидро» Валерий Манаков, главы администрации Сасовского муниципального района и города Сасово Евгения Рубцова и Сергей Макаров.

После официальных слов гости вместе с исполнительным директором ПАО «РЭСК» Сергеем Кузьминым перерезали красную ленточку, тем самым дав старт работе сасовского отделения компании в новом здании. После этого для участников торжественного мероприятия провели экскурсию по клиентскому офису.

Новое отделение обслуживает 1860 юрлиц и 63400 физлиц из шести муниципальных районов: Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого и города областного подчинения — Сасова. В новом офисе разместился аппарат управления отделением и сасовский участок, обслуживающий клиентов по городу и Сасовскому району.

Сергей Кузьмин подчеркнул, что ПАО «РЭСК» является одной из лучших компаний в структуре РусГидро: «Мы планируем продолжать развивать сеть высокотехнологических офисов, помимо этого направления работаем над созданием единого платежного документа, в который будут включаться начисления для оплаты всех жилищно-коммунальных услуг».

Офис включает в себя информационные зоны, зону очного обслуживания физических лиц, зону обслуживания корпоративных клиентов, блок интерактивных сервисов, витрину дополнительных сервисов, зону приема платежей и детский уголок.

Кроме того, в офисе можно оформить дополнительные услуги: консультации, подготовку технической документации, установку и обслуживание приборов учета, экспертные услуги, электротехнические работы и услуги по энергосбережению.

«При наличии онлайн-сервисов, личных кабинетов и прочему все равно остается еще и такой вид общения, как очное взаимодействие, когда можно прийти в клиентский офис, задать вопрос и получить консультации. Услуги энергосберегающей компании в этом случае прозрачны, понятны и удобны», — отметил Олег Хавинский.