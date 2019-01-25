Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:35, 25 января 2019 693

Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла новый офис в Сасове

Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла новый офис в Сасове

В четверг, 24 января, в Сасове открылся новый офис ПАО «РЭСК». В торжественном мероприятии поучаствовали запред правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, начальник управления работы на розничных рынках электроэнергии и мощности АО «ЭСК РусГидро» Валерий Манаков, главы администрации Сасовского муниципального района и города Сасово Евгения Рубцова и Сергей Макаров.

После официальных слов гости вместе с исполнительным директором ПАО «РЭСК» Сергеем Кузьминым перерезали красную ленточку, тем самым дав старт работе сасовского отделения компании в новом здании. После этого для участников торжественного мероприятия провели экскурсию по клиентскому офису.

Новое отделение обслуживает 1860 юрлиц и 63400 физлиц из шести муниципальных районов: Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого и города областного подчинения — Сасова. В новом офисе разместился аппарат управления отделением и сасовский участок, обслуживающий клиентов по городу и Сасовскому району.

Сергей Кузьмин подчеркнул, что ПАО «РЭСК» является одной из лучших компаний в структуре РусГидро: «Мы планируем продолжать развивать сеть высокотехнологических офисов, помимо этого направления работаем над созданием единого платежного документа, в который будут включаться начисления для оплаты всех жилищно-коммунальных услуг».

Офис включает в себя информационные зоны, зону очного обслуживания физических лиц, зону обслуживания корпоративных клиентов, блок интерактивных сервисов, витрину дополнительных сервисов, зону приема платежей и детский уголок.

Кроме того, в офисе можно оформить дополнительные услуги: консультации, подготовку технической документации, установку и обслуживание приборов учета, экспертные услуги, электротехнические работы и услуги по энергосбережению.

«При наличии онлайн-сервисов, личных кабинетов и прочему все равно остается еще и такой вид общения, как очное взаимодействие, когда можно прийти в клиентский офис, задать вопрос и получить консультации. Услуги энергосберегающей компании в этом случае прозрачны, понятны и удобны», — отметил Олег Хавинский.

Для тех, кто не может посетить офис лично, разработаны простые и удобные дистанционные сервисы. Все интересующие вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 775-62-62 или через «виртуальную приемную» на сайте. Ежемесячные показания приборов учета электроэнергии удобно и быстро подавать через мессенджер Viber. Оплачивать счета можно онлайн через личный кабинет или банковские интернет-сервисы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:29, 25 января 2019
В Рязани начался ямочный ремонт
18:20, 25 января 2019
В выходные из-за непогоды рязанские коммунальщики будут работать в усиленном режиме
16:49, 25 января 2019
Из-за морозов Рязанская ГРЭС увеличила подачу тепла
16:35, 25 января 2019
Рязанская энергетическая сбытовая компания открыла новый офис в Сасове
15:18, 25 января 2019
В понедельник на трех улицах Соколовки отключат воду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 658
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 356
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 450
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 840
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 690
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум