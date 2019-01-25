Рязанка обиделась на своего приятеля и попросила трех подростков угнать его машину

Рязанка попросила трех подростков угнать машину из-за обиды на владельца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 60-летний мужчина, который сообщил, что на улице Бирюзова пропал его припаркованный автомобиль Volkswagen.
После опроса местных жителей автомобиль нашли. Злоумышленники загнали машину в сугроб в гаражном кооперативе на окраине города и бросили. Следов взлома не было.
Полицейские выяснили, что среди людей, имеющих доступ к ключам, оказалась 21-летняя рязанка — приятельница владельца. Оперативники проверили ее и компанию, с которой общалась девушка.
Сотрудники полиции установили, что рязанка обиделась на своего приятеля из-за алкоголя. Мужчина выпивал пару вечеров, девушке это не понравилось и «в отместку» она отдала ключ от его машины трем своим друузьям 16 и 17 лет, «чтобы они покатались».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.