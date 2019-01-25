Рязанец попросил запретить въезд во двор около Лесопарка

Председатель ТОС «Речник» обратился к и.о. главы администрации Сергею Карабасову с вопросом об установке ограждения по проезду Речников. Об этом сообщил
Рязанец пояснил, что во двор проникают посторонние лица, а также паркуют автомобили посетители Лесопарка.
Как пояснили в мэрии, на данный момент по периметру зеленой зоны Лесопарка установлены ограждения и шлагбаум, который начнет работать после сбора документов, подтверждающих согласие большинства жильцов на его использование.
Сергей Карабасов поручил управлению благоустройства обследовать территорию, чтобы установить там ограждение.
Напомним, к Карабасову также