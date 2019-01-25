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16:26, 25 января 2019 885
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Рязанец попросил запретить въезд во двор около Лесопарка

Рязанец попросил запретить въезд во двор около Лесопарка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Председатель ТОС «Речник» обратился к и.о. главы администрации Сергею Карабасову с вопросом об установке ограждения по проезду Речников. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанец пояснил, что во двор проникают посторонние лица, а также паркуют автомобили посетители Лесопарка.

Как пояснили в мэрии, на данный момент по периметру зеленой зоны Лесопарка установлены ограждения и шлагбаум, который начнет работать после сбора документов, подтверждающих согласие большинства жильцов на его использование.

Сергей Карабасов поручил управлению благоустройства обследовать территорию, чтобы установить там ограждение.

Напомним, к Карабасову также обратились с просьбой отремонтировать остановки.


© RZN.info

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