Рязанец отсудил у страховой компании 250 тысяч за разбитый автомобиль

Рязанец отсудил у ПАО СК «Росгосстрах» более 250 тысяч рублей за автомобиль, разбитый в ДТП. Об этом сообщила
В октябре автомобиль истца попал в ДТП и получил механические повреждения. Случай признали страховым и выплатили 174 тысячи 200 рублей.
Владелец автомобиля обратился к экспертам, которые оценили ремонт в 326 тысяч рублей. Мужчина направил страховой компании претензию о доплате оставшейся суммы, но получил отказ и обратился в суд.
Экспертиза установила, что стоимость ремонта без учета износа составила более 500 тысяч рублей и превысила стоимость машины на момент ДТП (менее 400 тысяч рублей). Эксперты констатировали полную гибель автомобиля.
Размер всех убытков рассчитали с учетом стоимости автомобиля на момент ДТП (388 410 рублей) без учета стоимости годных остатков (131 700 рублей), что составило чуть более 250 тысяч рублей.
Суд обязал взыскать с «Росгосстраха» недоплаченное страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы, на общую сумму — 249885 рублей.
Решение вступило в законную силу.