Рязанцев пригласили на бизнес-форум по продажам и маркетингу

13 февраля в конгресс-отеле «Амакс» пройдет Рязанский бизнес-форум — для тех, кто ведет бизнес или работает в маркетинге. Мероприятие создаст единую площадку для общения и обмена опытом для рязанского делового сообщества, практиков, взаимно обменивающихся знаниями и результатами работы.
Спикерами на мероприятии выступят:
- Борис Жалило — бизнес-тренер №1 по продажам в России;
- Ярослав Савин — CEO VostokInvest Group, франчайзи Under Armour в России;
- Алексей Воронин — IT-предприниматель, ICO-консультант, основатель LifePay и платформы Steps. one;
- Дмитрий Красавин — CRM-директор «Евросеть» и «Связной»;
- Матвей Кардаш — директор по развитию amoCRM;
- Дмитрий Бормотов — менеджер маркетинговых продуктов SkyEng;
- Анастасия Поландова — экс-директор по маркетингу SELA.
- Владислав Бермуда — эксперт по кросс маркетингу №1, предприниматель, маркетолог, писатель.
Рязанцы смогут услышать выступления авторитетных представителей бизнеса и напрямую задать волнующие вопросы. Участники мероприятия узнают от профессионалов своего дела новые инструменты и концепции, изучат факторы роста бизнеса.
«Помимо всего этого, вы получите мощнейший заряд энергии и мотивации, который даст вам толчок в осуществлении ваших планов и пробудит голод до новых достижений и побед, а также подарит незабываемые эмоции и драйв», — отметили организаторы мероприятия.
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