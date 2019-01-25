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16:55, 25 января 2019 1 964

Рязанцев пригласили на бизнес-форум по продажам и маркетингу

Рязанцев пригласили на бизнес-форум по продажам и маркетингу

13 февраля в конгресс-отеле «Амакс» пройдет Рязанский бизнес-форум — для тех, кто ведет бизнес или работает в маркетинге. Мероприятие создаст единую площадку для общения и обмена опытом для рязанского делового сообщества, практиков, взаимно обменивающихся знаниями и результатами работы.

Спикерами на мероприятии выступят:

  • Борис Жалило — бизнес-тренер №1 по продажам в России;
  • Ярослав Савин — CEO VostokInvest Group, франчайзи Under Armour в России;
  • Алексей Воронин — IT-предприниматель, ICO-консультант, основатель LifePay и платформы Steps. one;
  • Дмитрий Красавин — CRM-директор «Евросеть» и «Связной»;
  • Матвей Кардаш — директор по развитию amoCRM;
  • Дмитрий Бормотов — менеджер маркетинговых продуктов SkyEng;
  • Анастасия Поландова — экс-директор по маркетингу SELA.
  • Владислав Бермуда — эксперт по кросс маркетингу №1, предприниматель, маркетолог, писатель.

Рязанцы смогут услышать выступления авторитетных представителей бизнеса и напрямую задать волнующие вопросы. Участники мероприятия узнают от профессионалов своего дела новые инструменты и концепции, изучат факторы роста бизнеса.

«Помимо всего этого, вы получите мощнейший заряд энергии и мотивации, который даст вам толчок в осуществлении ваших планов и пробудит голод до новых достижений и побед, а также подарит незабываемые эмоции и драйв», — отметили организаторы мероприятия.

Забронировать билет и узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия.


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