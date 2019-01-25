Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:15, 25 января 2019 421
 0    0

Продукты, алкоголь и ноутбук. В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин

Продукты, алкоголь и ноутбук. В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин

В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился владелец магазина, расположенного недалеко от трассы в деревне Клетино. Он обнаружил следы взлома на двери и пропажу продуктов, спиртного и двух ноутбуков из подсобного помещения.

Выяснилось, что злоумышленник спилил дверные петли, чтобы попасть в здание. По камерам автоматической системы фиксации правонарушений запечатлел автомобиль грабителя, когда тот подъезжал и скрывался с места преступления.

Анализ полученных сведений «вывел» полицейских на 48-летнего жителя соседней области, который ранее уже был судим за кражу.

Мужчину разыскали и задержали. По его словам, стоящий у дороги чуть в отдалении от деревни магазин «показался ему беззащитным».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:00, 25 января 2019
Рязанские студенты отправились в 47-ой «Звездный поход». Фото
13:15, 25 января 2019
Продукты, алкоголь и ноутбук. В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин
13:07, 25 января 2019
Рязанская команда КВН сыграет в Высшей лиге
12:38, 25 января 2019
Директор рязанской строительной компании дал взятку инспектору РЖД
12:08, 25 января 2019
Касимовский «золотой» завод купит внедорожник за пять миллионов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 548
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 274
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
15:22, 11 января 2019 21 717
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 413
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 678
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум