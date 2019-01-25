Продукты, алкоголь и ноутбук. В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин

В Касимовском районе житель соседней области обокрал придорожный магазин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился владелец магазина, расположенного недалеко от трассы в деревне Клетино. Он обнаружил следы взлома на двери и пропажу продуктов, спиртного и двух ноутбуков из подсобного помещения.
Выяснилось, что злоумышленник спилил дверные петли, чтобы попасть в здание. По камерам автоматической системы фиксации правонарушений запечатлел автомобиль грабителя, когда тот подъезжал и скрывался с места преступления.
Анализ полученных сведений «вывел» полицейских на 48-летнего жителя соседней области, который ранее уже был судим за кражу.
Мужчину разыскали и задержали. По его словам, стоящий у дороги чуть в отдалении от деревни магазин «показался ему беззащитным».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.