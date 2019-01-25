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11:23, 25 января 2019 1 795
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«Праздник молодости, энергии и стремления к знаниям». Рокотянская поздравила рязанцев с Днем студенчества 2

«Праздник молодости, энергии и стремления к знаниям». Рокотянская поздравила рязанцев с Днем студенчества

В пятницу, 25 января, глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем российского студенчества от имени депутатов гордумы и себя лично.

«Студенческая пора — одна из самых важных и интересных. Это время, когда человек получает знания и навыки, от которых будет зависеть весь его профессиональный и жизненный путь», — отметила она.

По словам главы города, судьба города и страны — в руках молодежи. «Рязани нужны образованные и активные люди, профессиональные кадры для роста и развития», — сказала она.

Рокотянская в «праздник молодости, энергии и стремления к знаниям» пожелала студентам и преподавателям счастья и вдохновения. «Ставьте самые амбициозные цели и идите вперед к новым открытиям!», — заключила она.


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1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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