«Праздник молодости, энергии и стремления к знаниям». Рокотянская поздравила рязанцев с Днем студенчества

В пятницу, 25 января, глава города Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем российского студенчества от имени депутатов гордумы и себя лично.
«Студенческая пора — одна из самых важных и интересных. Это время, когда человек получает знания и навыки, от которых будет зависеть весь его профессиональный и жизненный путь», — отметила она.
По словам главы города, судьба города и страны — в руках молодежи. «Рязани нужны образованные и активные люди, профессиональные кадры для роста и развития», — сказала она.
Рокотянская в «праздник молодости, энергии и стремления к знаниям» пожелала студентам и преподавателям счастья и вдохновения. «Ставьте самые амбициозные цели и идите вперед к новым открытиям!», — заключила она.