Правительство поддержало блокировку сайтов финансовых пирамид до суда

Правительство одобрило концепцию законопроекта, позволяющего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда. Поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс позволят блокировать такие сайты в течение нескольких рабочих дней, передает
В документе предлагается дать право Центробанку блокировать сайты, которые «вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями», а также сайты компаний, предлагающих финансовые услуги без лицензий и связанные с финансовыми пирамидами.
Сайты будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора.
Раньше регулятор обращался в Генпрокуратуру, которая затем добивалась блокировки таких сайтов в суде. Так, Центробанк
Новый законопроект, который приняли в первом чтении, предлагает блокировать сайты в сжатые сроки.