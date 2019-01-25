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10:30, 25 января 2019 96
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Правительство поддержало блокировку сайтов финансовых пирамид до суда

Правительство поддержало блокировку сайтов финансовых пирамид до суда

Правительство одобрило концепцию законопроекта, позволяющего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда. Поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс позволят блокировать такие сайты в течение нескольких рабочих дней, передает РБК.

В документе предлагается дать право Центробанку блокировать сайты, которые «вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями», а также сайты компаний, предлагающих финансовые услуги без лицензий и связанные с финансовыми пирамидами.

Сайты будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора.

Раньше регулятор обращался в Генпрокуратуру, которая затем добивалась блокировки таких сайтов в суде. Так, Центробанк объявил «Кэшбери» финансовой пирамидой и потребовал заблокировать сайты компании в конце сентября, а добиться их блокировки в суде Генпрокуратура смогла только 12 ноября. Роскомнадзор заблокировал сайты «Кэшбери» к концу году, когда компания уже перестала работать под таким названием.

Новый законопроект, который приняли в первом чтении, предлагает блокировать сайты в сжатые сроки.


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1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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