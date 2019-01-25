Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:48, 25 января 2019 670
 0    0

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Эксперты составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России. Рейтинг опубликовал «Автостат».

В 2018 году объем продаж подержанных иномарок составил около четырех млн машин.

На первом месте в рейтинге оказался Ford Focus с 137,5 тысячи проданных автомобилей, на втором месте — Toyota Corolla (105,3 тысячи).

Третью строчку занял Hyundai Solaris (97,5 тысячи), следом расположились KIA Rio (87,3 тысячи), Toyota Camry (80,3 тысячи).

В топ также попали Renault Logan (77 тысяч), Chevrolet Niva (72,7 тысячи), Opel Astra (64,2 тысячи), Daewoo Nexia (59,6 тысячи) и Volkswagen Polo (54,6 тысячи).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:48, 25 января 2019
Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
15:53, 24 января 2019
Китайские инвесторы заинтересовались в реконструкции рязанского аэродрома
11:28, 24 января 2019
Курс евро впервые за месяц опустился ниже 75 рублей
9:08, 19 января 2019
Вслед за Чечней в Смоленской области и Чувашии предложили списать населению более 30 млрд долгов за газ
11:42, 17 января 2019
Общежитие рязанского цирка передадут в федеральную собственность
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 511
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 256
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
15:22, 11 января 2019 21 716
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 410
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 676
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум