Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Эксперты составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России. Рейтинг опубликовал «
В 2018 году объем продаж подержанных иномарок составил около четырех млн машин.
На первом месте в рейтинге оказался Ford Focus с 137,5 тысячи проданных автомобилей, на втором месте — Toyota Corolla (105,3 тысячи).
Третью строчку занял Hyundai Solaris (97,5 тысячи), следом расположились KIA Rio (87,3 тысячи), Toyota Camry (80,3 тысячи).
В топ также попали Renault Logan (77 тысяч), Chevrolet Niva (72,7 тысячи), Opel Astra (64,2 тысячи), Daewoo Nexia (59,6 тысячи) и Volkswagen Polo (54,6 тысячи).