Неизвестные подожгли школьника в Москве

Неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, его доставили в больницу с ожогами 98% тела, передает
Отмечается, что инцидент произошел рядом с домом по улице Берзарина. В реанимацию доставили 15-летнего ученика девятого класса, у него ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения и ожоги 3-4 степени 98% тела.
Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.
По данным источника, следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.
При осмотре места происшествия следователи нашли пустую канистру с «характерным для керосина запахом».
Также известно, что ситуацию проконтролирует детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.