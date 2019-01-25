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20:39, 25 января 2019 714
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Неизвестные подожгли школьника в Москве

Неизвестные подожгли школьника в Москве

Неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, его доставили в больницу с ожогами 98% тела, передает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с домом по улице Берзарина. В реанимацию доставили 15-летнего ученика девятого класса, у него ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения и ожоги 3-4 степени 98% тела.

Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.

По данным источника, следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

При осмотре места происшествия следователи нашли пустую канистру с «характерным для керосина запахом».

Также известно, что ситуацию проконтролирует детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.


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