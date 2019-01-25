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17:11, 25 января 2019 989
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На скользкой дороге в Дашково-Песочне произошло массовое ДТП. Видео

На скользкой дороге в Дашково-Песочне произошло массовое ДТП. Видео

На пересечении улиц Советской Армии и Касимовского шоссе столкнулись два Reno Logan и Hyundai. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 25 января, из-за скользкой дороги.

Официальной информации пока не поступало.


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