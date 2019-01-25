На скользкой дороге в Дашково-Песочне произошло массовое ДТП. Видео

На пересечении улиц Советской Армии и Касимовского шоссе столкнулись два Reno Logan и Hyundai. Видео опубликовали в группе «
Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 25 января, из-за скользкой дороги.
Официальной информации пока не поступало.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На пересечении улиц Советской Армии и Касимовского шоссе столкнулись два Reno Logan и Hyundai. Видео опубликовали в группе «
Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 25 января, из-за скользкой дороги.
Официальной информации пока не поступало.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗабег Татьян, сожжение чучела и солдатская каша. В Рязани отметили День студента
|
cледующая новость →Рязанцев пригласили на бизнес-форум по продажам и маркетингу
В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.