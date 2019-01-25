Мэрия утвердила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни. Соответствующее постановление опубликовали на сайте органа власти.
В новом документе из-за грунтовых вод намерены увеличить высоту двух многоэтажек, также вместо двух подземных гаражей сделать один многоэтажный.
Кроме того, к одному из домов планируют сделать пристройку спортивного зала, а также установить две котельные на севере и юге участка, чтобы обеспечить теплом и горячей водой школы, детсады и поликлиники.
На
Напомним, первоначальную планировку ДПР-7, 7А от 2010 года уже