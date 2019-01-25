Любимов пожелал рязанским студентам профессионального роста и успехов

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем студенчества. Об этом сообщил
По словам главы области, студенчество — время молодости, новых открытий, крепкой бескорыстной дружбы и первой любви.
Любимов отметил, что регион занимает ведущее место среди крупнейших центров образования России.
«Ежегодно растет число студентов, повышается качество их подготовки. Выпускники успешно применяют на практике современные знания, отлично владеют цифровыми технологиями», — сказал губернатор.
В Татьянин день глава региона пожелал всем крепкого здоровья, отличной учебы и профессионального роста, счастья, любви, и больших успехов.