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9:20, 25 января 2019 1 471

Компания «Мармакс» провела встречу с домовладельцами в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово

Компания «Мармакс» провела встречу с домовладельцами в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово

Компания «Мармакс» провела встречу в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово с одним из домовладельцев — Сергеем Ивановым, чтобы поговорить о плюсах загородной жизни и о том, что стало главным критерием при выборе именно этого коттеджного поселка.

«Мы проехали по всей Рязанской области в поисках места, которое понравится, и мы его нашли», — признался Сергей.

По словам домовладельца, сначала его семья рассматривала коттеджный поселок «Сказка Алеканово», но на тот момент он уже был полностью реализован.

«Мы благодарны менеджеру за то, что привез нас в „Сказку в Лесу“. Здесь хорошо, соседей не много, настоящий сосновый лес. Нам с женой это очень нравится», — поделился собеседник.

Для жизни за городом семья Ивановых выбрала дом «Комфорт» из линейки «Мармакс». Как сообщили в пресс-службе компании, дом «Комфорт» — это большое одноэтажное здание с удобно расположенной гардеробной, вместительной ванной комнатой и просторной гостиной площадью более 45 метров.

В данный момент семья Ивановых заканчивает ремонт. Летом этого года они планируют отметить новоселье и переехать из города для постоянного проживания.

Сергей рассказал представителям компании, что уже сейчас чувствует плюсы жизни за городом: до работы из «Сказки в Лесу» Алеканово добираться значительно удобнее, чем из квартиры.

«Благодарим компанию „Мармакс“ за качественно построенный дом. Они ответственно подошли к своей работе. Сдержали все данные обещания, а любые замечания исправляли в кратчайшие сроки», — сказал рязанец.

Подробнее о коттеджном поселоке «Сказка в Лесу» Алеканово можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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