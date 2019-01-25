Компания «Мармакс» провела встречу с домовладельцами в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово

Компания «Мармакс» провела встречу в коттеджном поселке «
«Мы проехали по всей Рязанской области в поисках места, которое понравится, и мы его нашли», — признался Сергей.
По словам домовладельца, сначала его семья рассматривала коттеджный поселок «Сказка Алеканово», но на тот момент он уже был полностью реализован.
«Мы благодарны менеджеру за то, что привез нас в „Сказку в Лесу“. Здесь хорошо, соседей не много, настоящий сосновый лес. Нам с женой это очень нравится», — поделился собеседник.
Для жизни за городом семья Ивановых выбрала дом «Комфорт» из линейки «Мармакс». Как сообщили в пресс-службе компании,
В данный момент семья Ивановых заканчивает ремонт. Летом этого года они планируют отметить новоселье и переехать из города для постоянного проживания.
Сергей рассказал представителям компании, что уже сейчас чувствует плюсы жизни за городом: до работы из «Сказки в Лесу» Алеканово добираться значительно удобнее, чем из квартиры.
«Благодарим компанию „Мармакс“ за качественно построенный дом. Они ответственно подошли к своей работе. Сдержали все данные обещания, а любые замечания исправляли в кратчайшие сроки», — сказал рязанец.
Подробнее о коттеджном поселоке «Сказка в Лесу» Алеканово можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.