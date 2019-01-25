Касимовский «золотой» завод купит внедорожник за пять миллионов

Приокский завод цветных металлов, расположенный в Касимовском районе Рязанской области, купит автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 5 190 500 рублей. Тендер на покупку внедорожника разместили на сайте госзакупок в среду, 23 января.
Автомобиль должен быть выпущен не позднее 2018 года с цветом кузова темно-серый металлик или белый перламутр, обладать мощностью не более 249 лошадиных сил, с дизельным двигателем объемом 4,5 литра и трехлетним гарантийным сроком.
Согласно требованиям тендера машина должна быть оснащена обогревом рулевого колеса, обивкой сидений из черной кожи, подогревом сидений первого и второго рядов, 9-дюймовым цветным многофункциональным дисплеем с сенсорным управлением, четырьмя камерами панорамного вида.
Отметим, в 2007 году Приокский завод цветных металлов включили в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
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