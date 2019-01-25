Из-за морозов Рязанская ГРЭС увеличила подачу тепла

Из-за морозов Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» увеличила температуру теплоносителя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
При среднесуточной температуре воздуха -24 градуса температура отпускаемой со станции сетевой воды составляет около +100 градусов.
«Процедура повышения температуры теплоносителя позволяет обеспечить комфортные условия в домах жителей при условии правильной регулировки внутридомовых тепловых узлов и сетевого оборудования», — заявил главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин.
Отмечается, что в период низких температур блоки электростанции несут номинальную нагрузку, ведется строгий контроль за состоянием зданий и сооружений энергообъекта.