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16:49, 25 января 2019 1 936

Из-за морозов Рязанская ГРЭС увеличила подачу тепла

Из-за морозов Рязанская ГРЭС увеличила подачу тепла

Из-за морозов Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» увеличила температуру теплоносителя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При среднесуточной температуре воздуха -24 градуса температура отпускаемой со станции сетевой воды составляет около +100 градусов.

«Процедура повышения температуры теплоносителя позволяет обеспечить комфортные условия в домах жителей при условии правильной регулировки внутридомовых тепловых узлов и сетевого оборудования», — заявил главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин.

Отмечается, что в период низких температур блоки электростанции несут номинальную нагрузку, ведется строгий контроль за состоянием зданий и сооружений энергообъекта.


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