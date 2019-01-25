Генпрокуратура поручила проверить законность отмены концертов рэперов в регионах. Соответствующее уведомление ведомство направило главе молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, пишет «
Требования проверить законность деятельности сотрудников правоохранительных органов, отменявших концерты, направили в Дагестан, Якутию, Татарстан, Краснодарский край, Белгородскую и Нижегородскую области.
Отметим, в конце 2018 года по всей России сорвали около 40 концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея.