Директор рязанской строительной компании дал взятку инспектору РЖД. Об этом сообщил
Установлено, что при станции «Рязань-2» МЖД есть железнодорожные пути «необщего пользования», которые находятся в собственности компании «Товарный двор Рязань 3». Эти пути эксплуатировали по договору с ОАО «РЖД».
Гендиректор компании в мае 2018 года передал в качестве взятки инспектору ОАО «РЖД» 15 тысяч рублей. Он хотел ускорить подписание продления договора.
Женщина приняла взятку и «выполнила необходимые действия по скорейшему решению вопроса».
Отмечается, что с мая по июнь 2018 года она получила взяток на сумму около 400 тысяч рублей от руководителей и представителей коммерческих организаций. Инспектор дала признательные показания.
Надзорные органы арестовали имущество обвиняемой — земельный участок в Рязанской области, оцениваемый в 90 тысяч рублей, с должности ее уволили.
К дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица ОАО «РЖД».
Расследование уголовного дела по статье 290 УК РФ продолжается.