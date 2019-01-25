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12:38, 25 января 2019 619
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Директор рязанской строительной компании дал взятку инспектору РЖД

Директор рязанской строительной компании дал взятку инспектору РЖД

Директор рязанской строительной компании дал взятку инспектору РЖД. Об этом сообщил сайт Московского межрегионального СУ СКР.

Установлено, что при станции «Рязань-2» МЖД есть железнодорожные пути «необщего пользования», которые находятся в собственности компании «Товарный двор Рязань 3». Эти пути эксплуатировали по договору с ОАО «РЖД».

Гендиректор компании в мае 2018 года передал в качестве взятки инспектору ОАО «РЖД» 15 тысяч рублей. Он хотел ускорить подписание продления договора.

Женщина приняла взятку и «выполнила необходимые действия по скорейшему решению вопроса».

Отмечается, что с мая по июнь 2018 года она получила взяток на сумму около 400 тысяч рублей от руководителей и представителей коммерческих организаций. Инспектор дала признательные показания.

Надзорные органы арестовали имущество обвиняемой — земельный участок в Рязанской области, оцениваемый в 90 тысяч рублей, с должности ее уволили.

К дисциплинарной ответственности привлекли четыре должностных лица ОАО «РЖД».

Расследование уголовного дела по статье 290 УК РФ продолжается.


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