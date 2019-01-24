Зоолог прокомментировал появление теленка с пятью ногами в Рязанской области

Рязанский зоолог Антон Барановский прокомментировал
По его словам, мутации — обычное явление, так, каждый человек обладает подобными генами.
«При этом большинство мутаций никак не проявляется во внешнем облике, поэтому их не замечают. Если они как-то проявляются внешне, то на них действует отбор — или уничтожает, или, наоборот, они оказываются полезными», — заявил Барановский.
Он отметил, что патология может возникнуть самопроизвольно, без видимых причин.
«Пять ног — довольно редкая мутация. Скорее можно было ожидать шесть ног, симметрично с двух сторон», — заключил зоолог.
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