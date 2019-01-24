Жительница Спасска продавала спиртное в своем доме. Об этом
В полицию на 42-летнюю женщину пожаловались соседи. На нарушительницу составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.
Как отметили в полиции, дом женщины «взял на карандаш» участковый.
«Недавно полицейский обратил внимание, что вокруг этого дома вновь кружат мужчины, склонные к совершению правонарушений, особенно в нетрезвом состоянии», — отметили в пресс-службе.
Как оказалось, женщина вновь торговала алкоголем. На нее завели уголовное дело по статье 171.4 УК. Рязанке грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.