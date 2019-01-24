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13:53, 24 января 2019 2 369
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Жительница Спасска продавала спиртное в своем доме

Жительница Спасска продавала спиртное в своем доме

Фото: Pixabay.com

Жительница Спасска продавала спиртное в своем доме. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию на 42-летнюю женщину пожаловались соседи. На нарушительницу составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.

Как отметили в полиции, дом женщины «взял на карандаш» участковый.

«Недавно полицейский обратил внимание, что вокруг этого дома вновь кружат мужчины, склонные к совершению правонарушений, особенно в нетрезвом состоянии», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, женщина вновь торговала алкоголем. На нее завели уголовное дело по статье 171.4 УК. Рязанке грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.


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