За год филиал «Рязаньэнерго» взыскал с должников более 23 миллионов

За 2018 год специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» взыскали с должников 23,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
По данным на 1 января 2019 года, суммарная просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» за услуги по передаче электроэнергии составила около 33,9 млн рублей. В число неплательщиков, которые по решению суда обязаны погасить долги, входят ООО «Маккавеи» (796 175 рублей), ООО «Имтер» (773 629 рублей) и ОАО «Бройлер Рязани» (649 230 рублей).
«Неисполнение обязательств по оплате услуг электроснабжения наносит финансовый урон компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и ставит под угрозу надежность электроснабжения жителей региона», — отметили энергетики.
Потребителей призвали своевременно оплачивать услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, а неплательщиков — в кратчайшие сроки погасить задолженность.