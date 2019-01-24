«Мощная духовная подпитка». В Рязани пройдет православный фестиваль для молодежи «Братья»

В Рязани с 3 по 10 февраля пройдет международный православный фестиваль для молодежи «Братья». Об этом
Фестиваль организуют ежегодно с 2005 года. Место его проведения каждый раз меняется.
Организаторы
Программу можно найти по
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани с 3 по 10 февраля пройдет международный православный фестиваль для молодежи «Братья». Об этом
Фестиваль организуют ежегодно с 2005 года. Место его проведения каждый раз меняется.
Организаторы
Программу можно найти по
© RZN.info
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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.