В Рязани блокадникам вручили медали в честь 75-летия освобождения Ленинграда

В четверг, 24 января, Рязанской областной библиотеке имени Горького блокадникам вручили медали в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Об этом
И.о. министра по делам территорий и информационной политики региона Иван Ушаков передал юбилейные медали более 40 ветеранам-блокадникам.
«Подвиг защитников и жителей Ленинграда, выстоявших 900 блокадных дней против фашистов в годы Великой Отечественной войны, является ярчайшим образцом мужества и героизма Советского народа во всей новейшей истории, — отметил он. — Низкий поклон вам за это».
В библиотеке зачитали цитаты из «Блокадной книги» Даниила Гранина, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.