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11:48, 24 января 2019 1 419
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В пятницу рязанцам не будут продавать алкоголь

В пятницу рязанцам не будут продавать алкоголь

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 25 января, в Рязанской области не будут продавать алкоголь, сообщил сайт регионального правительства.

Ограничения введут из-за Дня российского студенчества.

Запрет не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.


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