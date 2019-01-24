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21:30, 24 января 2019 1 234
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Стал известен доход чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям после 30 лет 1

Стал известен доход чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям после 30 лет

Стал известен доход спикера Новгородской областной думы Елены Писаревой, которая заявила о том, что выплаты положены матерям, родившим до 29 лет. Чиновница заработала за 2017 год два миллиона 145 тысяч рублей, сообщил сайт Новгородской облдумы.

Помимо этого, Писарева задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра.

Ранее Новгородская облдума приняла закон о выплате 100 тысяч рублей на первенца, которые можно потратить на жилье или кредит только тем матерям, которые родили до 29 лет включительно. Писарева пояснила, что женщинам после 30 «никакие деньги уже не нужны», а «малыш, которого они будут любить», важнее.

Высказывание чиновницы вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

Позже Писарева объяснила радиостанции «ГоворитМосква», что у 67% жительниц региона старше 30 лет есть недвижимость, а у остальных матерей «ничего нет».


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