Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали воспитанникам школы-интерната о правилах электробезопасности

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели в Солотчинской школе-интернате внеклассный час, посвященный электробезопасности. Детям-сиротам рассказали основные правила поведения вблизи энергообъектов.
Занятие посетили более двадцати учеников 5-9 классов. Энергетики показали им обучающий фильм и объяснили, как правильно обращаться с электроприборами, как себя вести в охранных зонах ЛЭП, почему вблизи энергообъектов запрещено разбивать палаточные лагеря, устраивать пикники, рыбачить, играть и делать селфи.
Также сотрудники филиала показали на примере робота-тренажера, как правильно оказать доврачебную помощь пострадавшему от электрического тока.
Дети получили листовки-памятки на тему энергобезопасности и приглашение к участию в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания», который стартовал 1 октября и продлится до 1 марта 2019 года.
Подробнее узнать о конкурсе можно в группе «
Оставить заявку на проведение внеклассных часов по электробезопасности можно здесь же или по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28.