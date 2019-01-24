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15:30, 24 января 2019 560

Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали воспитанникам школы-интерната о правилах электробезопасности

Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали воспитанникам школы-интерната о правилах электробезопасности

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели в Солотчинской школе-интернате внеклассный час, посвященный электробезопасности. Детям-сиротам рассказали основные правила поведения вблизи энергообъектов.

Занятие посетили более двадцати учеников 5-9 классов. Энергетики показали им обучающий фильм и объяснили, как правильно обращаться с электроприборами, как себя вести в охранных зонах ЛЭП, почему вблизи энергообъектов запрещено разбивать палаточные лагеря, устраивать пикники, рыбачить, играть и делать селфи.

Также сотрудники филиала показали на примере робота-тренажера, как правильно оказать доврачебную помощь пострадавшему от электрического тока.

Дети получили листовки-памятки на тему энергобезопасности и приглашение к участию в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания», который стартовал 1 октября и продлится до 1 марта 2019 года.

Подробнее узнать о конкурсе можно в группе «Электропатруль» «ВКонтакте» и на сайте компании в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».

Оставить заявку на проведение внеклассных часов по электробезопасности можно здесь же или по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28.


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