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17:33, 24 января 2019 275

«Сбербанк» провел деловой завтрак в Давосе

«Сбербанк» провел деловой завтрак в Давосе

«Сбербанк» провел деловой завтрак «Бизнес в (Де)глобализированном мире» на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе. Участниками мероприятия стали лидеры международного и российского бизнеса, представители образования и органов власти.

Деловой завтрак начался с голосования, присутствующим предложили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы глобализацию?» Большинство (84,2%) ответили на этот вопрос утвердительно.

Ключевыми спикерами стали:

  • Максим Орешкин, министр экономического развития России;
  • Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга;
  • Энтони Блэр, экс-премьер-министр Великобритании;
  • Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»;
  • Боб Мориц, Президент PwC;
  • Наире Вудс, декан Школы госуправления имени Блаватника, Оксфорд;
  • Франсуа Ортало-Манье, декан Лондонской школы бизнеса;
  • Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»;
  • Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития;
  • Якоб Френкель, председатель правления JPMorgan Chase International;
  • Кайрат Калимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана».

Первую часть дискуссии посвятили роли государств в процессах глобализации и деглобализации мировой экономики. Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф отметил, что начало деглобализации как нового мирового тренда было зафиксировано в 2008 году, и попросил спикеров ответить на вопросы, что будет дальше и как можно эту тенденцию остановить.

Второй блок дискуссии посвятили стратегиям бизнеса в период деглобализации. Герман Греф вынес на голосование вопрос: что может привести к откату процесса деглобализации? Победил вариант ответа: «Технологический и социальный прогресс предоставят нам новое решение» — более 55% голосов.

Завершалась дискуссия еще одним опросом, в ходе которого участникам предложили ответить на вопрос: как компаниям реагировать на деглобализацию? Большинство участников разделили мнение, что необходимо обеспечивать альтернативные цепочки поставок и разрабатывать резервные планы.


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