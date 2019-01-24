Сараевский рабочий украл с банковской карты коллеги около семи тысяч рублей

В Сараевском районе рабочий сельхозпредприятия украл с банковской карты коллеги 6 800 рублей. Об этом
В полицию обратился 52-летний житель деревни Айкановка. Он заметил пропажу, когда оплачивал кредит. При этом сообщений о списании денег с карты мужчина не получал.
В банке заявителю объяснили, что деньги перевели со счета через мобильный банк.
Как оказалось, 31-летний коллега взял телефон потерпевшего из шкафчика в раздевалке. В течение двух рабочих смен он переводил деньги и удалял сообщения об операциях.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 УК. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.