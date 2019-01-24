Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о переменах на региональном рынке жилья

Рязанский рынок новостроек находится на пороге серьезных перемен. С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон, которые наверняка серьезно повлияют на цену квадратного метра.
Какие последствия ждут покупателей первичного жилья в связи с изменением действующих правил игры и готовы ли ведущие застройщики нашего региона к работе в новых условиях?
Ответы на эти вопросы мы попытались найти вместе с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.
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