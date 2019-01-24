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9:39, 24 января 2019 412
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Российская армия получила боевых роботов. Видео

Российская армия получила боевых роботов. Видео

Российская армия получила на вооружение боевого робота «Уран-9». Об этом гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев рассказал в интервью «РИА Новости».

Сейчас, по его словам, завершается производство первой серийной партии роботов. Механизм планируют доработать после испытаний, а Сирии.

Комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.

Робот весит 12 тонн, на его вооружении стоит управляемый комплекс «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы «Шмель-М», 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и пулемет калибра 7,62 миллиметра.


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