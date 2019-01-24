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11:09, 24 января 2019 303
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Чеснок, имбирь и орехи. Как правильно питаться зимой

Чеснок, имбирь и орехи. Как правильно питаться зимой

Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой. Рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении отметили, что зимой в рационе должны присутствовать вещества, необходимые для поддержания нормальной работы организма, в том числе имунной системы.

Там добавили, что из-за низкой температуры, перепадов между улицей и помещением, ветра, дефицита солнечного света, нехватки витаминов имунная система ослабевает.

В Роспотребнадзоре посоветовали употреблять более калорийную пищу — продукты-источники «полезных» жиров и углеводов.

К таким относятся: жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и другие), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и другие), орехи.

Также там посоветовали помнить о пряностях с согревающими свойствами, среди которых имбирь, корица, гвоздика.


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