Депутаты рязанской городской Думы защитят права людей предпенсионного возраста. Этот вопрос обсудили на заседании фракции «Единая Россия», которое состоялось 24 января.
Члены партии отметили, что на муниципальном уровне необходимо урегулировать вопросы обеспечения льготами граждан этой категории.
Руководитель партийной фракции Елена Волкова рассказала, что в общественную приемную «Единой России» обратилась 55-летняя рязанка, которая не смогла купить льготный проездной.
«Сотрудники МФЦ объяснили, что не могут его оформить, так как у женщины отсутствует пенсионное удостоверение», — пояснила Волкова.
По ее мнению, права граждан предпенсионного возраста нарушаются. «Необходимо на муниципальном уровне урегулировать положения областного и федерального законодательства, — добавила она. — Будет составлено письменное обращение от депутатов фракции в администрацию города».
Инициативы партийцев также касались и других актуальных вопросов. О них можно прочитать на