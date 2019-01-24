Подарок на день рождения. Пьяный сасовец угрожал убить дочь табуреткой

В Сасове 61-летний местный житель угрожал убить 31-летнюю дочь. Об этом сообщила
Случай произошел во время празднования дня рождения женщины. Мужчина и его супруга «уже третий день отмечали день рождение дочери».
На затянувшемся «празднике» между отцом и дочерью возникла ссора. Пьяный мужчина пытался доказать свою правоту и высказал угрозы убийством, взяв в руки табурет.
Молодая женщина испугалась и вызывала полицию.
Правоохранители успокоили «буяна с табуретом».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством).
Ему грозит до двух лет лишения свободы.