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12:24, 24 января 2019 707
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Подарок на день рождения. Пьяный сасовец угрожал убить дочь табуреткой

Подарок на день рождения. Пьяный сасовец угрожал убить дочь табуреткой

В Сасове 61-летний местный житель угрожал убить 31-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел во время празднования дня рождения женщины. Мужчина и его супруга «уже третий день отмечали день рождение дочери».

На затянувшемся «празднике» между отцом и дочерью возникла ссора. Пьяный мужчина пытался доказать свою правоту и высказал угрозы убийством, взяв в руки табурет.

Молодая женщина испугалась и вызывала полицию.

Правоохранители успокоили «буяна с табуретом».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством).

Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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22 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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