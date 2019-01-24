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15:17, 24 января 2019 2 023
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Почетный гражданин Сасова отпраздновал столетие

Почетный гражданин Сасова отпраздновал столетие

Фото: Pixabay.com

Почетный гражданин Сасова, Заслуженный врач РСФСР Михаил Воронин отпраздновал столетие. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Юбиляра поздравили местные власти и главвред газеты «Сасовская неделя», который наградил его за участие в поэтическом конкурсе. Стихотворение ветерана «Прохоровское поле» получило гран-при соревнования.

Справка:

Воронин был студентом мединститута в Ленинграде, когда началась Великая Отечественная война. Он закончил учиться в 1942 году и отправился служить командиром медико-санитарного взвода в танковой бригаде. Мужчина участвовал в Сталинградской битве, сражался на Курской дуге.

19 января 1945 года ветеран считает своим вторым днем рождения. В этот день под Кенигсбергом осколок попал в портсигар, который Воронин хранил еще со Сталинградской битвы, что смягчило удар. Сейчас портсигар находится в местном краеведческом музее.

У мужчины есть ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и Трудового Красного Знамени.

До 1949 года Воронин работал в Ряжской железнодорожной больнице хирургом, а в 1949 году его перевели на должность начальника Сасовский узловой больницы.

Сасовец написал сборник стихотворений «Воспрянь, Россия». О его жизни выпустили книгу «Рыцарь пера и скальпеля».


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